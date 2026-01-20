На Камчатке ожидают серьезные повреждения дорог из-за аномальных осадков

В Петропавловске-Камчатском из-за количества снега введен режим ЧС муниципального уровня

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Власти Камчатского края прогнозируют серьезные повреждения дорожного полотна из-за аномального объема осадков. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Мы уже сегодня прогнозируем, что такой аномальный объем осадков приведет к серьезным повреждениям дорожного полотна. В весенне-летний период, конечно, нам потребуется помощь с восстановлением дорожного покрытия. Предварительно я уже заручился поддержкой правительства РФ и [вице-премьера-полномочного представителя президента РФ в ДФО] Юрия Петровича Трутнева. Сейчас ждем окончательных решений", - сказал он в эфире телеканала РБК.

Ранее власти Камчатки сообщили, что обратятся к федеральному центру за помощью в ликвидации последствий мощных циклонов, ставших самыми сильными за последние десятилетия.

Череда циклонов началась на Камчатке в середине ноября. В Петропавловске-Камчатском из-за количества снега введен режим ЧС муниципального уровня.