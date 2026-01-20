В ОП предложили увеличить штрафы для лидеров мнений за рекламу азартных игр

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров считает, что размер взыскания должен быть соразмерен потенциальному доходу таких лиц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Штрафы для известных людей, так называемых лидеров общественного мнения, которые рекламируют нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы, должны быть увеличены. Такую инициативу необходимо внедрить в самое ближайшее время, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров по итогам рабочего совещания "Инструменты противодействия распространению нелегальных азартных игр в Российской Федерации", которое прошло в ОП.

"Необходимо увеличить штрафы для физических лиц за рекламу нелегальных участников азартных игр, причем размер этого штрафа должен быть соразмерен потенциальному доходу этих лиц, чтобы желание заниматься подобными вопросами само по себе отпадало", - сказал Машаров.

Он пояснил, что речь идет о так называемых лидерах общественного мнения - известных артистах, блогерах, стримерах, медийных личностях. Сейчас такой штраф составляет 4-5 тыс. рублей, что в десятки раз меньше доходов от такой рекламы. По словам эксперта, с помощью известных людей несовершеннолетние через игорный бизнес вовлекаются в преступную деятельность и финансирование ВСУ.

Как отметил Машаров, еще одним предложением по противодействию нелегальным участникам азартных игр, которое было поддержано общественниками, стало предоставление права Единому регулятору азартных игр (ЕРАИ) самостоятельно блокировать незаконные сайты и направлять решения в Роскомнадзор, а также делать контрольную закупку для выявления платежных сервисов, используемых незаконными организаторами азартных игр. "Это существенно сократит время блокировки и повысит стоимость создания новых информационных ресурсов и дроппов для нелегальных участников рынка", - пояснил Машаров.

Кроме того, предлагается ввести период охлаждения по платежам в мошеннических схемах, в которых участвуют три стороны: организатор схемы, жертва - человек, переводящий деньги, и тот, кто продает криптовалюту. "Именно данный сегмент стал развиваться крайне активно после перекрытия канала использования дропперов", - пояснил Машаров.