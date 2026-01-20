В Вологде более 21 тыс. жителей временно остались без тепла из-за аварии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 21 тысячи жителей центральной части Вологды временно остались без тепла и горячей воды из-за аварии на сетях компании ТГК-2. Ориентировочно в 23:00 мск планируется переключить дома на резервную линию, а полностью устранить аварию - к утру 21 января, сообщил глава Вологды Сергей Жестянников.

По данным Вологодского гидрометцентра, в ночь на среду в Вологде подморозит до 10-12 градусов, днем ожидается 7-9 градусов ниже нуля в сочетании с ветром 5-10 м/с.

"Специалисты ТГК-2 устраняют аварию на сетях. Под отключение отопления и горячей воды попали жители центральной части города - 352 жилых дома, 21 530 человек. Работы проводит аварийная бригада, ориентировочное время начала переключения на резервную линию - 23:00 мск. После этого в дома начнет поступать тепло. Сейчас ведется откачка воды из тепловой камеры", - сообщил Жестянников в своем Telegram-канале.

Полный объем работ по устранению аварии будет проведен к утру 21 января без отключения абонентов, добавил глава города.