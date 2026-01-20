В Курской области более 140 домов и 18 соцобъектов остались без тепла и воды

Это случилось из-за аварии

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 20 января. /ТАСС/. Порывы на магистральном трубопроводе привели к отключению тепла и горячей воды в 140 многоквартирных домах и 18 соцобъектах в Железногорске Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сегодня в Железногорске произошла серьезная авария на участке магистральной тепловой сети. В результате двух порывов остановлена подача тепла и горячей воды свыше чем в 140 МКД, 18 социальных объектах", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, площадь работ обширная, потребовалось согласование земляных работ с другими ресурсоснабжающими организациями. На место находится министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин, который контролирует ход ремонтно-восстановительных работ.

"Мэру Железногорска дал поручение обеспечить людей всей отопительной техникой, прежде всего - это семьи с маленькими детьми. Недопустимо, чтобы в такой ситуации, в мороз люди оставались в холодных квартирах", - сказал Хинштейн, отметив, что в ближайшие часы тепло начнет возвращаться в дома, а все восстановительные работы должны быть завершены уже к утру.