Экс-депутат Вороновский с соучастниками незаконно получили 2,8 млрд рублей

Генпрокуратура требует обратить эти коррупционные средства в доход государства

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский, возглавлявший с 2015-го по 2017-й год департамент транспорта и Министерство транспорта Краснодарского края, вместе с соучастниками получил незаконный коррупционный доход в размере 2,8 млрд рублей. Об этом говорится в иске, поданном замгенпрокурора РФ в Центральный районный суд Сочи, об обращении в доход государства коррупционных доходов.

Ответчиками по иску проходят также депутат Госдумы Александр Дорошенко, депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко и еще 25 лиц, которые, по данным Генпрокуратуры, участвовали в получении незаконных доходов или в оформлении на себя полученного в результате коррупции имущества.

"Всего с 2016 года ответчики получили коррупционное обогащение на сумму не менее 2,8 млрд рублей", - говорится в иске.

Как установила проверка Генпрокуратуры в отношении Вороновского, в 2005 году он возглавил региональный департамент транспорта, в 2016 году был назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. С 2017 года занимал должность замгубернатора, затем советника губернатора. В сферу компетенции Вороновского как министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края входили вопросы осуществления дорожной деятельности, а также полномочия главного распорядителя бюджетных средств. "После вступления в январе 2016 года в должность <...> Вороновский решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса", - говорится в иске.

По данным Генпрокуратуры, он стал распределять государственные (муниципальные) заказы не по результатам конкурентных процедур, а по своему усмотрению, требуя в качестве обязательного условия деньги за доступ к выполнению работ по транспортной инфраструктуре края. При проведении аукционов с завышенной стоимостью работ по строительству и ремонту дорог Вороновский обеспечивал выбор фирм, организовывал им признание победителями торгов и заключение госконтрактов. А Дорошенко и Карпенко, по данным Генпрокуратуры, по протекции Вороновского возглавляли краснодарскую краевую ассоциацию "Союз дорожников Кубани", членство в которой было обязательным условием для участия в закупках.

Как отмечается в иске, к проводимым закупкам Вороновский допускал только заранее отобранные им предприятия, которые создавали видимость конкурентной борьбы, а после получения бюджетных средств часть передавали Вороновскому. Для несогласных, говорится в иске, он устанавливал административные барьеры - торги с их участием отменялись и признавались несостоявшимися, на них налагались штрафные санкции, создавались препятствия для приемки завершенных работ. Тем самым они вытеснялись с рынка по содержанию автодорог региона.

После избрания депутатом ГД

Как отмечается в иске, на постах замгубернтора и советника губернатора Вороновский продолжал контролировать работу министерства транспорта и дорожного хозяйства. После избрания Вороновского в 2021 году депутатом Госдумы и включения в состав Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры он пролоббировал назначение Алексея Переверзева министром транспорта Кубани, а Андрея Косьянова, Юрия Савенко, Алексея Смаглюка и Александра Дашука - его заместителями. Через них депутат ГД продолжал оказывать влияние на управленческие решения в области дорожной деятельности края.

По данным Генпрокуратуры, коррупционное обогащение ответчики легализовывали через созданный в 2017 году фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения "Моя Кубань", на счета которого под видом добровольных пожертвований подрядчики зачисляли денежные средства в качестве платы за заключение контрактов. Всего, по данным Генпрокуратуры, в период с 2017 по 2024 год 46 предприятий дорожной отрасли внесли в фонд более 1,9 млрд рублей.

"Полученные коррупционным путем денежные средства ответчики направляли на банковские счета подконтрольных им организаций и выводили в теневой оборот", - говорится в иске.

Кроме того, соучастники Вороновского использовали свои должности для преимущества собственному бизнесу, заключая с подконтрольными компаниями контракты на строительство и ремонт автодорог. Так, получив в 2021 году мандат депутата Государственной думы, Дорошенко продолжал управлять тремя компаниями, зарегистрировав доли в них на двух своих детей. А Карпенко после избрания в сентябре 2022 года в законодательное собрание Краснодарского края продолжил руководить тремя компаниями, вступив в конфликт интересов.

Дополнительный бизнес

В иске отмечается, что Вороновский, злоупотребив служебными полномочиями, обязал организации транспортного комплекса с долей участия Краснодарского края закупать сырье и топливо исключительно компаний, которые контролировал через доверенных лиц. В результате эти компании извлекли неправомерный доход в сумме 968,1 млн рублей.

В 2018 году бенефициар компании для получения наиболее рентабельных заказов на строительство и ремонт автомобильных дорог передал Вороновскому 50% долей в компании для победы в торгах на право заключения государственных контрактов. Как отмечается в иске, часть средств ответчики направили на капитализацию принадлежащих им предприятий дорожной отрасли и приобретение новых высокорентабельных бизнес-структур.

В частности, речь идет о предприятиях, занимающихся производством строительных материалов, эксплуатацией недвижимости и ремонтом автодорог. Для сокрытия данных о владельцах компаний ответчики формально зарегистрировали их на своих родственников и доверенных лиц. Кроме того, часть коррупционных доходов была направлена на покупку высоколиквидных объектов недвижимости, оформленных на родственников.

Как подчеркивается в иске, коррупционные действия стали возможны в силу занятия ответчиками "высоких должностей и использования своего положения во власти", без чего они "не смогли бы достичь столь значительного обогащения". В связи с этим Генпрокуратура потребовала обратить коррупционные доходы в доход государства, а ответчикам, включая аффилированные с ними лица, запретить покидать РФ до рассмотрения иска.

2 декабря 2025 года Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Вороновского ("Единая Россия"). Ранее она приняла постановление о снятии с него неприкосновенности. 3 декабря Вороновский был заключен под стражу по обвинению в получении взятки в размере 25 млн рублей от строительной фирмы из Дагомыса. Сам он заявил, что будет доказывать свою невиновность.

Вороновский был избран в Госдуму VIII созыва по списку "Единой России" от Краснодарского края. До этого занимал должности заместителя, а затем советника губернатора Краснодарского края в 2020-2021 годах.