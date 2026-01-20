Директор Долиной рассказал, когда она будет общаться с прессой

Артистке нужно прийти в себя и поправить здоровье, сообщил Сергей Пудовкин

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Народная артистка РФ Лариса Долина пока не готова общаться с прессой и давать какие-либо комментарии, в том числе касательно творчества. Ей нужно сначала поправить здоровье, сказал журналистам директор певицы Сергей Пудовкин.

"Дайте сейчас человеку время, чтобы он в себя пришел, здоровье поправил. Тогда поговорим в теплом, дружеском ключе, а не судебном и не квартирном. <…> Она может сказать только "все хорошо", но, понятно же, что ничего не хорошо. Мы обязательно будем говорить, но только чуть попозже", - сказал он.

Ранее певица сообщила, что поклонники продолжают ее поддерживать. Пудовкин отметил, что песню "Последнее прощай", выпущенную 26 декабря 2025 года, прослушали 8 млн раз. "Сейчас у Ларисы Долиной шесть премьер, и, честно говоря, мало кому интересно, что релиз песни "Последнее прощай" послушали 8 млн раз", - отметил он.

Ранее Долина выступила на премии Владимира Высоцкого "Своя колея" в Центре исполнительских искусств. Певица исполнила произведение Высоцкого "Песню о двух красивых автомобилях". После выступления артистка не стала общаться с журналистами, закрывшись в своей гримерной.