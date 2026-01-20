В КБР на выплаты учителям агроклассов направили больше 2 млн рублей

Работа ведется по федеральному проекту "Кадры в АПК" в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"

НАЛЬЧИК, 20 января. /ТАСС/. Учителям агротехноклассов в Кабардино-Балкарии (КБР) по профильному нацпроекту на стимулирующие выплаты направили больше 2 млн рублей, сообщил глава региона Казбек Коков.

"На стимулирующие выплаты 18 учителям агротехнологических классов из федерального и республиканского бюджетов направлено 2,1 млн рублей. Агроклассы на базе общеобразовательных школ создаются в тех регионах, где сельскохозяйственное производство занимает значительную долю в экономике. Для Кабардино-Балкарии это ключевая отрасль, и потребность в квалифицированных специалистах сегодня высокая", - рассказал Коков.

Такие классы созданы в школах селений Красноармейское, Кишпек, Куба и города Майского. Работа ведется по федеральному проекту "Кадры в АПК" в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Главная задача - сформировать профориентацию по специальностям, востребованным в агропромышленном комплексе республики. Программа рассчитана на более углубленное изучение физики, химии, биологии и математики с акцентом на аграрное направление.

"В республике имеется учебная база для получения высшего и среднего профессионального образования по сельскохозяйственному профилю. Ее дальнейшее развитие - в приоритете. В текущем году по поручению нашего президента в России стартует программа "Агропрофессионалитет" по модернизации колледжей, и наша республика, конечно же, примет в ней участие", - добавил Коков.