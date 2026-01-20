Путин обсудит с кабмином поднятые на прямой линии вопросы

Президент проведет совещание с членами кабмина по видеосвязи

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 21 января проведет по видеосвязи совещание с правительством, чтобы обсудить вопросы, поднятые в ходе "Итогов года" с главой государства - совмещенной прямой линии с россиянами и большой пресс-конференции. Также президент обсудит с членами кабмина некоторые текущие вопросы, сообщала пресс-служба Кремля.

С докладами, как ожидается, выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Марат Хуснуллин, а также главы Минэкономразвития - Максим Решетников, Минздрава - Михаил Мурашко, Минтруда - Антон Котяков, Минпромторга - Антон Алиханов и статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилева.

"Итоги года с Владимиром Путиным" вышли в эфир крупнейших федеральных телеканалов и радиостанций 19 декабря 2025 года. Задать вопросы главе государства в прямом эфире смогли как журналисты, так и простые россияне. Программа длилась 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.

Президент немедленно учел поступившие к нему обращения. На встрече с Хуснуллиным Путин поручил разработать варианты решения проблемы с водоснабжением в ДНР - на них жаловались участники прямой линии. Держать поднятые в ходе программы вопросы на особом контроле поручал своим заместителям председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В частности, кабмин намерен ввести норму, сохраняющую право получать единое пособие на ребенка при незначительном превышении критериев по уровню дохода. Найти гибкое решение этого вопроса по итогам прямой линии поручил кабмину президент России.