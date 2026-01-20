В Зверево и Гуково Ростовской области восстановят водоснабжение к 22 января

Министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная уточнила, что работы проходят без накладок

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Водоснабжение в городах Зверево и Гуково Ростовской области, нарушенное в минувшую пятницу из-за аварии, будет восстановлено до 22 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

16 января в городах Гуково, Зверево, также в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области из-за проведения аварийных работ было полностью прекращено водоснабжение. Вечером 17 января работы завершили и началось заполнение резервуаров, но утром 18 января произошел повторный порыв.

"В ближайшее время начнется заполнение резервуара НС-6 в Гуковском направлении. <…> Водоснабжение на город Зверево будет проводиться пo графику с 23:00 мск 20 января 2026 до 22 января 2026", - написала Пшеничная.

Она уточнила, что работы проходят без накладок.

19 января на фоне многодневных отключений водоснабжения в нескольких городах и районах региона СК России инициировал проверку.