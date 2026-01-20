Минтранс поддержал закрепление в законе обязанности по ограждению ж/д путей

По словам автора инициативы сенатора Артема Шейкина, "это вопрос системного государственного подхода к защите людей"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минтранс РФ поддержал предложение заместителя председателя Совета по развитию цифровой экономики при СФ, сенатора Артема Шейкина закрепить в законе обязанность владельцев железнодорожной инфраструктуры по строительству ограждений вдоль ж/д путей. Это следует из ответа ведомства, документ есть в распоряжении ТАСС.

Как пояснил агентству сенатор, действующее законодательное регулирование носит "фрагментарный характер": обязанности владельцев инфраструктуры и органов власти предусмотрены законом, однако порядок распределения ответственности за строительство и финансирование ограждений между разными уровнями власти и участниками процесса урегулирован "недостаточно четко".

"Минтранс России поддерживает позицию о необходимости законодательного урегулирования ответственности за строительство ограждений железнодорожных путей с распределением ответственности между разными уровнями власти с целью выработки механизмов финансирования и повышения эффективности взаимодействия заинтересованных сторон", - сказано в письме.

По словам Шейкина, важно создать прочную правовую основу, которая более детально распределит полномочия и финансовую нагрузку между федеральным центром, регионами и муниципалитетами, а также собственниками инфраструктуры. "Необходимо выработать единые подходы и стандарты, по которым органы власти и владельцы инфраструктуры будут действовать согласованно, в рамках понятных правил. Это позволит сформировать долгосрочный и предсказуемый механизм, исключающий споры о том, кто и за какой участок отвечает. Речь идет не просто об установке заборов и ограждений. Это вопрос системного государственного подхода к защите людей, вопрос дисциплины и порядка", - отметил сенатор.