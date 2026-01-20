Прогнозируется рост экстремальных наводнений в Европе

Это связано с изменением климата, сообщили в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Частота экстремальных наводнений в Европе может возрасти из-за увеличения объема речного стока, связанного с изменением климата на Земле. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Исследователи МГУ в составе международной группы гидрологов оценили данные о современных и будущих изменениях глобального речного стока, выявив тенденцию к его увеличению на территории 70% суши. Согласно климатическим моделям, он будет расти примерно на 3% при росте температуры на каждый новый градус Цельсия.

"Прогнозы максимального стока показывают увеличение частоты наводнений в тропической Африке и Южной Америке, в южной, юго-восточной и восточной Азии, снижение частоты наводнений - в Северной и Восточной Европе, Центральной Азии и Западной Сибири. Частота экстремальных наводнений может возрасти, например, для Европы", - отметила соавтор работы, заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ Наталья Фролова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В разговоре с корреспондентом ТАСС исследователь пояснила, что эти прогнозы привязаны к росту температуры воздуха на планете и отражают ожидаемые изменения. Говоря о территории России, она отметила, что "стоит ожидать роста высоких наводнений на Северном Кавказе, северо-востоке страны и в некоторых других регионах".

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Reviews Earth & Environment.