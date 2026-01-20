Слуцкий призвал законодательно закрепить единый стандарт студенческих общежитий

Новый регламент призван регулировать плотность заселения, соблюдение санитарных норм, а также обеспечение высокоскоростным интернетом

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил законодательно закрепить единый стандарт студенческих общежитий, который будет регулировать плотность заселения, соблюдение санитарных норм, оснащение современным оборудованием и наличие высокоскоростного интернета.

По его словам, инициатива подготовлена по итогам мониторинга студенческих общежитий, который ЛДПР провела в 48 регионах страны. "Увидели повторяющуюся картину: аварийное состояние зданий, острый дефицит мебели и бытовой техники, отсутствие современной инфраструктуры, пространств для учебы и отдыха, нестабильный или отсутствующий интернет", - сказал ТАСС Слуцкий.

"Предлагаем законодательно закрепить единый стандарт развития студенческих общежитий и условий проживания. Нужен набор понятных требований, которые можно проверить и за которые можно спросить. Начать следует с уменьшения плотности проживания и увеличения пространства для жизни", - подчеркнул депутат.

Он отметил необходимость введения прозрачных механизмов контроля за соблюдением норм СанПиНа по количеству проживающих в одной комнате. "В санитарных правилах уже заложена логика минимального обеспечения: одна жилая комната на трех проживающих. Этот принцип должен строго контролироваться", - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Слуцкий предложил закрепить в качестве базового стандарта полноценную электрификацию общежитий с достаточным количеством безопасных розеток и стабильным высокоскоростным интернетом. По его словам, современное обучение и научная работа невозможны без качественного доступа к сети.