NYT: Минюст США запросил у властей Миннесоты документы по миграционной политике

Повестки направили губернатору штата Тиму Уолцу, главам Миннеаполиса и Сент-Пола Джейкобу Фрею и Каоли Хёр, а также генпрокурору Миннесоты Киту Элиссону и прокурору округа Хеннепин Мэри Мориарти

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Министерство юстиции США запросило через суд у ряда представителей властей штата Миннесота документы, относительно их миграционной политики. Об этом сообщает газета The New York Times.

По ее сведениям, соответствующие повестки были направлены губернатору Миннесоты Тиму Уолцу, мэрам Миннеаполиса и Сент-Пола Джейкобу Фрею и Каоли Хёр, а также генпрокурору штата Киту Элиссону и прокурору округа Хеннепин Мэри Мориарти. Гособвинение, в частности, хочет получить документы, касающиеся исполнения штатом норм в сфере иммиграционной политики.

Расследование Минюста, указывает издание, сконцентрировано на выявлении сговора властей штата по препятствованию работе сотрудников федеральных ведомств, занимающихся борьбой с нелегальной иммиграцией. Уолц и Фрей ранее требовали от американской администрации вывести из Миннесоты сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

В декабре 2025 года Министерство внутренней безопасности США объявило о начале операции Metro Surge в Миннеаполисе. Ведомство охарактеризовало ее как крупнейшую из когда-либо проводившихся в США. 7 января во время операции по поиску нелегальных иммигрантов сотрудники ICE потребовали от протестовавшей против их действий женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из сотрудников службы открыл огонь по водителю из табельного оружия. Женщина умерла от полученных ранений. После этого в городе начались масштабные акции протеста.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Глава Белого дома также неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации, отметив, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.