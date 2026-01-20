На Камчатке запустили проект по обучению инструкторов первой помощи

Для этого в столицу региона прибыли эксперты федерального уровня от Национального совета по реанимации

Редакция сайта ТАСС

© Антон Вергун/ ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 января. /ТАСС/. Проект по обучению инструкторов для оказания первой медицинской помощи стартовал на Камчатке, в качестве наставников проекта в регион прибыли эксперты федерального уровня от Национального совета по реанимации. Об этом ТАСС сообщил врио министра здравоохранения региона Олег Мельников.

"Первый этап проекта посвящен обучению инструкторов первой помощи. Для этого в Петропавловск-Камчатский прибыли эксперты федерального уровня от Национального совета по реанимации. По итогам совместной работы мы получим шесть сертифицированных инструкторов Национального совета по реанимации и 24 полноценных исполнителя первой помощи", - рассказал Мельников.

По его словам, далее новые инструкторы начнут обучать жителей края навыкам спасения жизни. Важной частью проекта станет вовлечение волонтеров-медиков: для них будут запущены специальные курсы, чтобы ребята также смогли стать преподавателями первой помощи. Он также добавил, что проект "Камчатская академия медицинского волонтерства" реализуется при поддержке "Росмолодежь. Гранты".