Кличко сообщил, что Киев движется к "гуманитарной катастрофе"

Это происходит из-за перебоев с электричеством и отоплением, заявил глава города

Редакция сайта ТАСС

Мэр Киева Виталий Кличко © John Moore/ Getty Images

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Киев движется к "гуманитарной катастрофе" из-за массовых перебоев с электричеством и отоплением. Об этом заявил в интервью газете The Times мэр города Виталий Кличко.

"С системами жизнеобеспечения сложилась критическая ситуация - с отоплением, водоснабжением, электричеством. В настоящий момент 5,6 тыс. жилых домов находятся без отопления", - сказал он.

Как пишет издание, Кличко обрушился с критикой на Владимира Зеленского заявив, что тот отклонил его запросы на встречу для обсуждения кризиса. Свои заявления, сказано в статье, Кличко сделал в здании мэрии, в котором сотрудникам, как пишет The Times, нельзя пользоваться туалетными комнатами из-за отсутствия водоснабжения.

Ранее Зеленский, заочная перепалка которого с мэром Киева привлекла внимание СМИ и политологов, вновь обвинил киевские власти в неготовности города к энергетическому кризису. Конфликт между Зеленским и Кличко, которого несколько лет назад называли его возможным оппонентом в случае проведения выборов, имеет долгую историю. Киевский мэр возглавляет Ассоциацию городов Украины и обвиняет власти страны в попытке узурпировать права местного самоуправления.

В ночь на 20 января в Киеве произошла серия взрывов. После возникли проблемы с электричеством. В районах левобережья Днепра в городе пропало водоснабжение, в другой части Киева вода подается со сниженным давлением. Из-за недостатка электроэнергии поезда метро курсируют с увеличенными интервалами. Позже в энергокомпании "ДТЭК" сообщили, что в Киеве без электроснабжения остались более 335 тыс. человек. Зеленский признал, что в Киеве в очередной раз сложилась самая сложная ситуация с электроснабжением.