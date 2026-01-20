В ГД рассказали об изменениях в обучении водителей в автошколах с марта

Автошколы, в частности, смогут преподавать теорию онлайн, сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новые правила обучения в автошколах заработают в России с марта 2026 года, теорию можно будет проходить дистанционно, а количество часов практики для самой популярной категории прав - "В" - увеличится. О предстоящих изменениях рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев ("Единая Россия").

"Приказ [Минпросвещения об утверждении новых примерных программ обучения водителей] вступает в силу 1 марта 2026 года и будет действовать шесть лет, до 2032 года", - сказал парламентарий, отметив, что этот документ является еще одним шагом к повышению качества подготовки в автошколах.

"Для тех, кто учится на категорию "B", немного увеличится количество часов практики. Отрабатывать навыки можно будет не только на учебных площадках, но и на территориях автопредприятий - сказал депутат. - Учиться станет удобнее: например, теорию можно будет учить онлайн, а для получения новой категории не нужно будет проходить полный курс, достаточно освоить дополнительные модули".

Кроме того, по словам парламентария, изменения полностью меняют курс по оказанию первой помощи при ДТП, а также в теорию добавляются правила взаимодействия с участниками дорожного движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, порядок использования электронных документов, например, цифровых прав или полиса ОСАГО.

"Очень важно, на мой взгляд, то, что теперь при обучении в автошколе будут рассказывать об опасном вождении, начиная с понятия, заканчивая рисками", - отметил Федяев.