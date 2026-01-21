Слуцкий призвал ускорить развитие кампусной системы по всей России

Действующая программа строительства кампусов носит точечный характер и не решает проблему системно, отметил председатель ЛДПР

Редакция сайта ТАСС

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ускорить развитие кампусной системы в России и предложил создавать современные студенческие кампусы не только при крупнейших университетах, но и во всех государственных вузах, как минимум в центрах субъектов РФ.

"Мы выступаем за ускоренное развитие кампусной системы по всей стране. ЛДПР выступает за создание кампусов и современной студенческой инфраструктуры не только при крупнейших университетах, но и во всех государственных вузах, как минимум в центрах субъектов", - сказал ТАСС Слуцкий.

По его словам, действующая программа строительства кампусов в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" носит точечный характер и не решает проблему системно. Согласно текущим планам, к 2030 году предполагается создать 25 современных кампусов, рассчитанных примерно на 78 тыс. студентов и сотрудников вузов. "Для страны с миллионами обучающихся это не решает проблему системно", - отметил депутат.

Он также подчеркнул, что при распределении мест в общежитиях приоритет должен отдаваться российским студентам. По словам лидера ЛДПР, абитуриенты из регионов, поступая в крупные государственные вузы, нередко получают отказ в заселении из-за нехватки мест, тогда как их родителям приходится брать кредиты или снимать жилье детям.