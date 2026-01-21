ТАСС: медсестра из Рашта в Иране стала символом борьбы с терроризмом

Она отказалась бросить своих пациентов даже после того, как клинику подожгли

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Медсестра из города Рашт в Иране стала одним из символов борьбы с терроризмом в дни протестов в исламской республике, когда подстрекатели поджигали клиники. Об этом сообщил ТАСС источник в иранских силовых структурах.

"34-летняя медсестра из Лахиджана работала в клинике Имам Саджад в Раште. 8 января 2026 года, оказывая помощь пациентам, она отказалась бросить тех, кто находился под ее опекой, в том числе получавших внутривенное лечение, даже после того, как террористы подожгли клинику", - указал собеседник агентства.

По его словам, после эвакуации последнего пациента женщина "оказалась в ловушке из огня и погибла в комнате медсестер". "У Марзие остался 3-летний ребенок. Сообщество медсестер решительно осудило действия подстрекателей, назвав ее гибель преступлением", - подчеркнул источник.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы иранского МИД Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. В Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.