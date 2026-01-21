Ожидание приема терапевта не должно превышать 24 часа

Об этом говорится в программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство РФ переутвердило нормативы сроков оказания медицинской помощи. Так, ожидание приема у врача-терапевта должно составлять не более 24 часов, следует из программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, с которой ознакомился ТАСС.

"Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию", - говорится в документе.

Кроме того, из текста следует, что сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной медпомощи в неотложке не должны превышать 2 часа с момента обращения. А сроки консультаций врачей-специалистов, за исключением консультаций при подозрении на онкологическое заболевание и сердечно-сосудистое заболевание, не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию.

При этом сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое или сердечно-сосудистое заболевания не должны превышать 3 рабочих дня. А сроки проведения анализов в случае подозрения на онкологическое или сердечно-сосудистое заболевания не должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований.