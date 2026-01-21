В ГД рассказали о рисках при покупке жилья по заниженной цене с торгов

Крупнейший из них - оспаривание сделки и признание ее недействительной, рассказал первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Риски оспаривания сделки, наличия прописанных жильцов и больших долгов по коммунальным услугам могут возникнуть при покупке вторичного жилья через аукцион. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

"Основные риски кроются в состоянии жилья и его юридической истории. Самый высокий риск - оспаривание сделки и признание ее недействительной, особенно для имущества банкротов. В квартире могут быть прописаны люди (включая несовершеннолетних), которых крайне сложно выселить. Могут объявиться наследники предыдущего владельца. Есть риск незаконной перепланировки, за узаконивание которой придется платить новому владельцу. К квартире могут перейти большие долги по коммунальным услугам", - сказал он.

По словам депутата, аукцион могут признать недействительным и в случае, если в рамках самой процедуры были допущены нарушения, например, арбитражным управляющим в деле о банкротстве или если победитель не оплатил лот в установленный срок.

При этом Кошелев отметил, что права добросовестного покупателя защищены законом, особенно на аккредитованных государством электронных площадках, где процесс прозрачен. "Однако премия за риск в виде низкой цены возникает именно потому, что покупатель берет на себя обязанность проверить объект. Закон стоит на стороне добросовестного покупателя, но не освобождает его от должной осмотрительности", - пояснил он.

Для минимизации рисков Кошелев посоветовал участвовать в аукционе только на аккредитованных государством электронных площадках и тщательно проверять объект недвижимости. Если имущество принадлежит банкроту, следует изучить дело в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Также нужно проверить собственника, обременения и зарегистрированных лиц - получить информацию об обременениях можно через нотариуса, однако возможности осмотреть квартиру и получить данные о задолженность по ЖКУ до торгов нет.