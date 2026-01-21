Парламент Австралии одобрил ужесточение законов об оружии после теракта в Сиднее

В стране приняли законы о борьбе с антисемитизмом и запрете о ношение оружия, сообщил премьер-министр Энтони Альбанезе

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/. Федеральный парламент Австралии принял предложенные правительством законы о криминализации разжигания ненависти и об ограничении прав владельцев огнестрельного оружия. Об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

"Мы приняли новые законы, которые касаются <…> борьбы с антисемитизмом и запрета на ношение оружия, с ужесточением требований для его владельцев и программой государственного выкупа. Так мы выступаем против ненависти и укрепляем нашу национальную безопасность", - заявил премьер-министр в X.

После вступления в силу новые законы позволят правительству Австралии объявлять организации "экстремистскими" или "разжигающими ненависть" и преследовать связанных с ними граждан в судебном порядке. Уголовным преступлением будет считаться членство в таких сообществах, привлечение сторонников, пожертвования или любая другая поддержка. Кроме того, будут ужесточены наказания за преступления на почве ненависти, расширен запрет демонстрации экстремистской символики и упрощена процедура аннулирования виз лиц, распространяющих экстремистские идеи и разжигающих межнациональную ненависть.

Изменения в национальное законодательство, регулирующее оборот огнестрельного оружия в стране, ограничат его импорт (как предприятиями, так и гражданами Австралии), а также введут строгие ограничения для его владельцев оружия, фактически запретив некоторые его типы. Для снижения общего количества оружия у частных владельцев правительство запустит двухлетнюю программу обратного выкупа (Gun Buyback Scheme), которая будет реализована в сотрудничестве с властями всех штатов и территорий Австралии.

Ожидается, что в ближайшее время законопроекты, получившие поддержку обеих палат федерального парламента, получат одобрение генерал-губернатора Австралии Саманты Мостин и официально вступят в силу.