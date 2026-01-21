Слуцкий предложил обеспечить выпускников вузов первыми рабочими местами

Студенческую практику председатель ЛДПР предложил проводить только на предприятиях по профилю обучения

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил проводить студенческую практику только на предприятиях по профилю обучения и создать систему, которая гарантировала бы выпускникам первые рабочие места по востребованным специальностям.

Как отметил в беседе с ТАСС Слуцкий, практика часто носит формальный характер, а трудоустройство по полученной профессии получают только 68-73% выпускников. При этом значительная часть молодых специалистов работает не по профилю, что ведет к потерям для экономики и демотивации молодежи.

"ЛДПР предлагает ввести комплекс законодательных мер, которые гарантируют реальную связь "образование - трудоустройство". Необходимо изменить систему практики, чтобы она стала обязательным, содержательным и контролируемым этапом подготовки. Практика должна проходить исключительно на профильных предприятиях и в организациях, соответствующих направлению обучения, под руководством кураторов как от вуза, так и от работодателя, с четкими целями, программой и итоговой оценкой приобретенных компетенций", - сказал Слуцкий.

Кроме того, он предложил создать государственную систему гарантированного первого рабочего места для выпускников по ключевым направлениям экономики. "В качестве механизма предлагается ввести обоснованное квотирование рабочих мест для молодых специалистов на крупных и средних предприятиях, получающих государственную поддержку", - добавил парламентарий.

Слуцкий также отметил необходимость целевых стимулов как для выпускников, так и для работодателей. "Для молодого специалиста, заключившего трудовой договор по специальности в приоритетном секторе экономики в течение года после выпуска установить полное или частичное списание образовательного кредита. Для работодателя, трудоустраивающего такого выпускника, можно рассмотреть вопрос введения налоговых льгот (например, снижение ставки по налогу на прибыль в части, приходящейся на заработную плату молодого специалиста) на период до трех лет", - заключил он.