СК: пропавший в горах под Красноярском Усольцев не был членом секты

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Сведений о том, что Сергей Усольцев, пропавший вместе с женой и дочерью в горной местности Партизанского района Красноярского края в сентябре 2025 года, состоял в какой-либо секте, нет. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Сергей Усольцев, пропавший в горной тайге вместе с женой и пятилетней дочерью, состоял в одной из религиозных общин.

"Исходя из собранных по уголовному делу доказательств, нет никаких сведений о том, что Усольцев состоял в какой-либо секте", - сообщили в СК.

О пропаже семьи Усольцевых

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября 2025 года отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

Активные поиски начались 2 октября 2025 года, после того, как Ирина Усольцева не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не оказалось туристического снаряжения, но была найдена крупная сумма денег. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи, сигнал зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин.

Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. Поиски признаны самыми масштабными в регионе.

Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выезжали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления обстоятельств произошедшего. По делу о пропажи семьи было допрошено более сотни человек - свидетели, друзья и близкие, жители поселка Кутурчин, а также те, кто мимо проезжал в день пропажи туристов.