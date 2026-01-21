Эксперт Подольская назвала размер максимального пособия при рождении двойни

В 2026 году он превышает 1,3 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Максимальная сумма больничного при рождении двойни составляет в 2026 году более 1,3 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

"Максимальная сумма больничного будет зависеть от ситуации и составит: при рождении одного ребенка - стандартное количество дней, 140, максимальная сумма 955 836 рублей. При осложненных или ранних родах - 156 дней, максимальная сумма 1 065 074,4 рублей. При рождении двух и более детей - 194 дней, максимальная сумма 1 324 515,6 рублей", - сказала Подольская.

Она пояснила, что этот больничный оплачивается единоразово и называется пособием по беременности и родам. Имеют на него право женщины, работающие по трудовому или ГПХ-договору; служащие; военнослужащие по контракту; ИП, нотариусы и адвокаты, которые вносили взносы в Социальный фонд России; безработные, уволенные при ликвидации компании-работодателя; студентки очной формы обучения, уточнила Подольская.