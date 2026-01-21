В Якутии в Арктическом госуниверситете искусств запустят 13 новых программ

ЯКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Более 10 новых образовательных программ появится в Арктическом государственном университете искусств, культуры и креативных индустрий (АГУИККИ) в Якутии. Об этом сообщила ТАСС ректор вуза Саргылана Игнатьева.

"В вузе действуют 49 образовательных программ, в 2025 году открылись новые творческие направления, среди которых продюсирование и постановка танца, музыкальная педагогика и цифровые технологии, арктическая урбанистика и ландшафтный дизайн, креативные индустрии Арктики. В 2026 году будут запущены 13 новых образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры", - сказала Игнатьева.

Среди новых программ - бакалавриат "Медиакоммуникации" ("Медиакоммуникации и продвижение в цифровой среде"), "Культурология" ("Арт-проектирование"), "Народная художественная культура" ("Региональное кинопроизводство"). По бакалавриату "Дизайн" запускаются сразу три направления - "Анимация", "Цифровой дизайн среды и интерьера", "Геймдизайн". Откроется специалитет "Графика" ("Художник мультипликационного фильма") для подготовки специалистов по созданию визуального контента с региональной идентичностью. Приглашаются абитуриенты на магистерские программы "Прикладная информатика" ("Искусственный интеллект и цифровое наследие"), "Народная художественная культура" ("Культурное наследие и художественное творчество Арктики"), "Социально-культурная деятельность" ("Менеджмент в сфере государственной культурной политики").

В конце 2025 года Арктический государственный институт культуры и искусств получил новый статус и стал АГУИККИ.

За 25 лет работы вуз выпустил более 3,5 тыс. профессионалов - лидеров искусства, культуры и креативного бизнеса. В вузе обучаются 1 150 студентов.