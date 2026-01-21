В Петропавловске-Камчатском более 120 жильцов домов остаются в снежном плену

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 января. /ТАСС/. Более 120 жильцов четырех многоквартирных домов в Петропавловске-Камчатском остаются в снежном плену из-за отсутствия во дворах снегоочистки, сообщили ТАСС в региональном управлении Народного фронта.

"Еще в декабре 2025 года после прохождения циклона в администрацию города был направлен запрос на уборку территорий домов 52, 54, 56 и 58, на ул. Зеркальной, в которых проживает около 120 человек. В ответ власти сообщили, что в техзадание к муниципальному контракту на расчистку от снега данные дома не включены. Жильцам приходится самостоятельно пробивать траншею из подъезда к дороге", - рассказали в общественной организации.

По сообщению общественников, в организацию за последние дни поступило уже около 30 звонков с жалобой на некачественную уборку снега. Сугробы во дворах домов на ул. Зеркальной - выше первых этажей.

Череда циклонов началась на Камчатке в середине ноября. В Петропавловске-Камчатском из-за количества снега введен режим ЧС муниципального уровня.