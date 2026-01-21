Сахалин направит на Камчатку технику для ликвидации последствий циклона

Снегоуборочные машины доставит борт МЧС России

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сахалинская область отправит снегоочистительную технику в Камчатский край для борьбы с последствиями циклона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

"Сахалинская область окажет помощь Камчатскому краю в борьбе с последствиями мощного циклона. Сегодня снегоуборочные машины погрузят на борт МЧС России, который и перебросит технику в Петропавловск-Камчатский. <…> Всего на Камчатку будет направлено порядка 10 единиц снегоуброчной техники вместе с механизаторами - специалистами, которые будут ею управлять", - говорится в сообщении.

Уточняется, что технику выделили из резервных мощностей дорожной отрасли Сахалина, поэтому отправка не повлияет на уборку снега в области. Поддержка Камчатского края осуществляется по поручению полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

"Мы по первому обращению откликнулись на просьбу коллег о помощи. Сахалинская область имеет большой опыт борьбы со стихией. На Камчатку мы направляем высокопроходимые снегоуборочные машины - роторные снегоочистители, грейдеры и погрузчики, которые особенно востребованы при устранении последствий мощных снегопадов", - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, его слова приводит пресс-служба.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что власти Камчатки обратились в правительство Российской Федерации за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов.

Череда циклонов началась на Камчатке в середине ноября. В Петропавловске-Камчатском из-за количества снега введен режим ЧС муниципального уровня.