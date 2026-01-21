Слуцкий предложил предоставить льготы студентам в учреждениях культуры и спорта

Председатель ЛДПР отметил, что даже в бюджетной сфере нет единых скидок для студентов

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил законодательно закрепить статус студента как обязательной льготной категории для всех учреждений культуры, спорта и досуга, включая коммерческие кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры и коворкинги.

"ЛДПР предлагает законодательно закрепить статус студента как обязательной льготной категории для всех учреждений культуры, спорта и досуга, включая коммерческие кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры и коворкинги", - сказал Слуцкий ТАСС.

Он отметил, что льготы в коммерческих заведениях зависят от "доброй воли бизнеса", а в государственных учреждениях их размер отличается в разных регионах. "Даже в бюджетной сфере отсутствуют единые рамки: размер скидок в музеях, спортивных объектах и учреждениях культуры варьируется от региона к региону", - добавил лидер ЛДПР.