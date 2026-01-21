"Росизо" представит вторую часть проекта о квартирных выставках 60-80-х годов

Новая экспозиция будет посвящена творчеству художников Ленинграда, сообщил гендиректор центра Иван Лыкошин

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Музейно-выставочный центр "Росизо" в 2026 году продолжит проект, посвященный квартирным выставкам 1960-80-х годов и представит зрителям вторую часть выставки "Искусство за закрытыми дверями". Новая экспозиция будет посвящена творчеству художников Ленинграда, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Росизо" Иван Лыкошин.

"Летом 2025 года мы провели большую выставку, посвященную так называемому неформальному искусству 1960-80-х годов, "квартирным выставкам". Проект назывался "Искусство за закрытыми дверями". Он, кстати, стал очень популярным среди молодежной аудитории, которая для себя открыла этот мир. Мы поняли, что эту линию необходимо продолжить, и в 2026 году планируем вторую серию, посвященную ленинградскому андеграунду, группам, действовавшим в тот период", - сказал он.

Сейчас "Росизо" работает с частными коллекциями и музеями Санкт-Петербурга, собирая экспозицию. "Думаю, это будет не менее яркий и важный межмузейный проект", - добавил собеседник агентства.

О выставке

Первая часть проекта познакомила зрителей с феноменом советских квартирных выставок, проходивших в личных пространствах художников и их друзей. Анализ документов и свидетельств участников позволил проследить развитие неофициального советского искусства, которое, изначально скрытое от музеев, со временем стало частью их наследия. Хотя такие выставки проводились тайно, они оказали значительное влияние на художественную жизнь Москвы и других городов.

Выставка была поделена на 11 тем, затрагивающих различные аспекты этого феномена, начиная с открытия дверей своего дома Оскаром Рабиным в 60-е годы и заканчивая событиями середины 70-х, такими как появление галереи АПТАРТ в квартире Никиты Алексеева и создание музея МАНИ. Также рассматривались такие проекты, как "Музей Васи" Георгия Кизевальтера и выставка "О, Мальта…" в квартире мальтийского посольства, исследующие границы между частной и художественной жизнью.

