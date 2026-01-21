"Известия": вузы изменили перечень вступительных экзаменов

Корректировки затронули 48 направлений

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские вузы за 12 дней до окончания срока подачи абитуриентами заявлений на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) частично изменили перечень вступительных испытаний для поступления. Корректировки затронули 48 направлений подготовки и связаны с обновлением перечня экзаменов, утверждаемого Министерством науки и высшего образования РФ. Об этом сообщили "Известия".

Согласно новым правилам, физика стала обязательным экзаменом для большинства инженерных и технических направлений, а история - для значительной части гуманитарных специальностей. Также изменены требования к поступлению на педагогические направления. Будущие учителя обязаны сдавать ЕГЭ по профильным предметам. В частности, абитуриенты, планирующие преподавать историю, должны сдавать историю, а будущие учителя химии - химию.

Так, для поступления на направление "русский язык и литература" в 2026 году абитуриенты должны сдавать русский язык, литературу и историю. Ранее перечень возможных экзаменов по выбору был значительно шире. Аналогичные изменения произошли и по другим направлениям, в том числе в области биологии.

Кроме того, вузы получили право устанавливать ЕГЭ по истории в качестве обязательного профильного вступительного испытания на 21 направлении подготовки. Одновременно на отдельных специальностях были расширены перечни экзаменов по выбору, в том числе за счет добавления географии, информатики или математики.

Изменения связаны с приказом Минобрнауки от 26 ноября 2025 года №904. Вузы обязаны опубликовать окончательные перечни вступительных испытаний до 20 января 2026 года, при этом подача заявлений на участие в ЕГЭ завершается 1 февраля.