Сенатор Мурог: решение об оценке за поведение надо принимать коллегиально

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре отметил, что это позволит избежать субъективного отношения к ученику со стороны одного педагога

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Решение об итоговой оценке за поведение ученика должно приниматься коллегиально, с участием в том числе классного руководителя и администрации школы, чтобы исключить субъективное отношение к ученику одного педагога. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

По словам сенатора, итоговая оценка - это общая отметка, отражающая соблюдение учеником правил дисциплины и школьного распорядка в течение года (или четверти).

"Оценка прилежания и поведения остается одной из самых чувствительных тем, поскольку сильно зависит от личных впечатлений педагогов. Именно поэтому важно, чтобы итоговая отметка формировалась не одним учителем, а коллегиально - с участием классного руководителя, администрации, предметников и социальных педагогов при школах", - считает сенатор.

По словам парламентария, пилотное внедрение данной системы в нескольких школах показало "хорошую реакцию учеников", при этом большинство педагогов "выразили опасения из-за риска субъективности". Именно поэтому необходима прозрачная система правил и регулярная проверка процедуры, считает Мурог. "Результаты эксперимента в семи регионах подтверждают, что оценки за поведение действительно стимулируют дисциплину. Школы выбирали разные шкалы - двух-, трех- или пятибалльные, - но везде отмечали, что индивидуальный подход и анализ личных достижений повышают интерес школьников к учебе и школьной жизни. Однако без полного урегулирования спорных ситуаций в рамках новых инструкций Минпросвещения эффект останется частичным", - заключил он.

Ранее Минпросвещения подготовило проект по введению оценки за поведение в школах, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

По информации ведомства, обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные общим или индивидуальным учебным планом учебные занятия, самостоятельно готовиться к занятиям, выполнять задания, данные педагогами в рамках образовательной программы, не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время занятий при освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, кроме случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаев.