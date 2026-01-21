"Известия": в ГД просят ограничить работу нейросервисов, "раздевающих" людей

Подобные ресурсы используют для создания интимных изображений конкретных людей без их согласия, говорится в обращении вице-спикера Думы Бориса Чернышова к главе Роскомнадзора Андрею Липову

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Депутаты просят Роскомнадзор ограничить работу в России нейросервисов, использующих технологии искусственного интеллекта для создания фальшивых изображений обнаженных людей. С таким предложением к главе ведомства Андрею Липову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщили "Известия".

В обращении отмечается, что в российском цифровом пространстве распространяются онлайн-ресурсы, создающие так называемую дипфейк-порнографию - изображения интимного характера конкретных людей без их согласия. По мнению депутата, подобные сервисы нарушают права личности, используются для травли и психологического давления, в том числе в школьной среде, а также создают угрозы для жизни и здоровья пострадавших.

В документе подчеркивается, что действующее законодательство не учитывает специфику нейросетевых технологий и не позволяет эффективно пресекать деятельность подобных ресурсов. В связи с этим предлагается ввести механизмы ограничения распространения, рекламы и доступа к таким сервисам и программам на территории РФ, если их основной функцией является создание интимных изображений без согласия человека.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова сообщила газете, что подобные программы становятся инструментом для буллинга в руках подростков.

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за клевету и изготовление порнографических материалов, однако нормы о блокировке подобных онлайн-ресурсов отсутствуют.