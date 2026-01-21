Штрафы для работодателей за повторные нарушения ТК предложили увеличить

Такие штрафы следует повысить вдвое, считает председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы разрабатывают поправки, которые увеличат штрафы для работодателей за повторные нарушения трудового законодательства. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"У нас действует общая норма Трудового кодекса в отношении всех работодателей за нарушение трудового законодательства. Там приличные штрафы. Так вот, за отдельные случаи и за так называемый рецидив - повторные правонарушения по этим же основаниям - предлагается ответственность усилить", - сказал депутат.

Он допустил, что штрафы для работодателей за повторное нарушение одной и той же нормы Трудового кодекса могут вырасти в два раза. "А то бывает так, что восстановили [на работе сотрудника], выполняя решение суда или трудовой инспекции, и опять уволили", - сказал парламентарий, отметив, что для предотвращения подобных нарушений и планируется увеличить ответственность.

Административные штрафы за нарушение трудового законодательства составляют от 1 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от части статьи КоАП. За повторные правонарушения по аналогичному составу - от 5 тыс. до 200 тыс. рублей в зависимости от части статьи, а также от принадлежности оштрафованного к ИП, должностному или юридическому лицу.