В Москве лисы стали чаще выходить к горожанам

© Александр Мелехов/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Лисы в Москве стали чаще выходить к жителям в связи с периодом активного поиска пары, а также обильно выпавшим снегом. При встрече с лисой не следует приближаться к ней, сообщил ТАСС начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.

"В последнее время жители столицы все чаще сообщают о встречах с лисами на территории города. Рост числа заявок на горячую линию правительства Москвы связан с тем, что сейчас у лисиц продолжается период гона - естественный этап жизненного цикла, в который они могут проявлять повышенную активность. Кроме того, лисицы чаще выходят к людям в связи с установлением глубокого снежного покрова на природных территориях", - сказал Бурмистров.

Он напомнил, что лисы - дикие животные, при встрече с ними рекомендуется соблюдать спокойствие, не пытаться приближаться к ним и трогать. Любое вмешательство человека может быть опасно как для людей, так и для самих лисиц. Также Бурмистров подчеркнул, что в период гона у лис нужно следить за целостностью ограждений, чтобы животные не сделали норы в подвалах и хозяйственных постройках.

"Во время гона лисы могут устраивать гнезда и норы в цокольных этажах и подвалах, в хозяйственных постройках, под верандами. Чтобы этого не происходило, необходимо следить за целостностью ограждений и проводить регулярный обход территорий балансодержателями. Кроме того, лис категорически нельзя подкармливать: таким образом мы сбиваем их пищевые привычки. Пусть питаются тем, чем привыкли - вмешиваться человеку не нужно", - подчеркнул Бурмистров.