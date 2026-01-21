РАНХиГС увеличивает набор магистров в 2026 году на 49%

Также для поступающих в магистратуру повысили дополнительные баллы за документ о высшем образовании с отличием с 5 до 10

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президентская академия увеличит набор студентов на программы бакалавриата и специалитета на 8,8% в 2026 году, а в магистратуру - на 49%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"В 2026 году Президентская академия увеличивает набор абитуриентов: в целом по академии прирост составит 8,8% на программы бакалавриата и специалитета. Набор в магистратуру вырастет сразу на 49%. Большинство минимальных баллов для поступления на бюджет остается на уровне 2025 года", - говорится в сообщении.

В 2026 году в Президентской академии открыто более 23 тыс. мест на программы бакалавриата и специалитета. По итогам приемной кампании 2025 года самыми популярными направлениями были государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика, реклама и связи с общественностью.

Набор вступительных испытаний в этом году остался почти без изменений: на ряд программ были добавлены предметы по выбору. Так, история по выбору добавилась для маркетинга, торгового дела, социологии, урбанистики. Литература - для рекламы и связей с общественностью. И обществознание - для программы "Искусства и гуманитарные науки".

В московском кампусе прием будет идти на 89 образовательных программ бакалавриата и специалитета и 99 - магистратуры. За последние три года портфель программ пересмотрен и актуализирован - их количество сократилось на 50%.

Президентская академия оставила на уровне 2025 года минимальные баллы поступления на бюджет. Традиционно самые высокие на программу "Ресурс России".

Другие нововведения

С этого года выпускники колледжей смогут поступить в академию на все образовательные программы по итогам внутренних вступительных испытаний, но из-за изменений в федеральном порядке приема сделать это они смогут только при условии, что профиль полученной в колледже специальности будет соответствовать направлению подготовки, на которое они поступают. Данное соответствие академия установила самостоятельно.

Появятся и новшества в части учета индивидуальных достижений. Так, для поступающих на бакалавриат и специалитет прежде учитывалась волонтерская деятельность в объеме 100 часов за последние 2 года, а сейчас - 100 часов без ограничения по срокам.

Добавляются баллы за спортивные достижения при поступлении на программы бакалавриата и специалитета: 10 баллов - за звание мастера спорта международного класса или заслуженного мастера спорта, 7 - за звание мастера спорта; 5 - за звание кандидата в мастера спорта; 3 - за членство в региональной спортивной сборной команде. Также можно получить дополнительно 7 баллов за 4 новых мероприятия, проводимых Движением первых.

Вводятся новые индивидуальные достижения и для поступающих в магистратуру. Дополнительные баллы за документ о высшем образовании с отличием повышены с 5 до 10 баллов. От 10 до 25 баллов можно получить за статью в научном журнале. Также добавлен список ИД за спортивные достижения, аналогичные бакалавриату. Для участников СВО, поступающих на программы магистратуры, также вводятся новые индивидуальные достижения.