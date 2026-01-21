Мошенники начали предлагать установить якобы новую версию WhatsApp

Злоумышленники просят жертв перейти по ссылке и установить стороннее приложение, рассказал член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мошенники начали распространять среди пользователей интернета в России предложения об установке якобы новой версии WhatsApp, которая работает без замедлений и ограничений. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Мошенники начали активно распространять в сети предложения установить "новую версию" WhatsApp, якобы работающую без замедлений и ограничений. Под предлогом улучшения качества связи и стабильной работы пользователей убеждают перейти по ссылке и установить стороннее приложение", - рассказал депутат.

По его словам, это мошенническое действие является классическим примером социальной инженерии, рассчитанным на тревожность пользователей и их желание сохранить привычные каналы общения. Парламентарий подчеркнул, что официальные обновления мессенджеров распространяются исключительно через легальные магазины приложений или в рамках встроенного механизма обновлений. "Любые ссылки на сторонние сайты с обещаниями "улучшенной", "разблокированной" или "специальной" версии приложения практически всегда несут в себе вредоносный код или ведут к установке программ-шпионов", - добавил он.

Немкин пояснил, что установка таких приложений может привести к серьезным последствиям, в частности, от кражи переписок и доступа к контактам до перехвата СМС, банковских уведомлений и одноразовых кодов, также в некоторых случаях устройство пользователя становится частью мошеннической инфраструктуры, а его аккаунты - инструментом для дальнейшего распространения фишинга среди знакомых и коллег. "Особую опасность такие схемы представляют для менее технически подготовленных пользователей - пожилых людей и подростков. Именно на них чаще всего и рассчитаны формулировки про "стабильную работу" или "обновление от разработчиков", которые не имеют никакого отношения к реальности", - добавил депутат.

"Главное правило цифровой гигиены остается неизменным: не переходить по сомнительным ссылкам, не устанавливать приложения из непроверенных источников и критически относиться к любым обещаниям "обойти ограничения", - заключил Немкин.