В столице Камчатки из-за циклона продлили дистанционное обучение для школьников

Также на этот период отменили занятия в учреждениях дополнительного образования - в кружках, секциях и творческих объединениях

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 января. /ТАСС/. Дистанционный формат обучения продлен в Петропавловске-Камчатском с 21 января по 24 января включительно. Это решение связано с продолжающимися работами по устранению последствий мощных циклонов, прошедших на Камчатке, сообщили ТАСС в мэрии.

"Исключение составляют средние школы №37 и №17, где занятия будут проходить в очном режиме. Также на этот период отменены занятия в учреждениях дополнительного образования - в кружках, секциях и творческих объединениях. Часть из них может быть переведена в дистанционный формат, информацию можно уточнить у своих педагогов", - сказали в мэрии.

Череда циклонов началась на Камчатке в середине ноября. В Петропавловске-Камчатском из-за количества снега введен режим ЧС муниципального уровня.