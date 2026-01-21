В Сибири второй день жители наблюдают сильное полярное сияние

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Редкое природное явление - полярное сияние - смогли наблюдать второй день подряд жители Сибирского федерального округа. Своими фотографиями и впечатлениями сибиряки начали делиться в социальных сетях, убедился корреспондент ТАСС.

Как рассказал астрофотограф Алексей Поляков, сияние было видно невооруженным глазом на расстоянии 25-30 км от Новосибирска, в районе деревни Жеребцово, вдали от городской засветки и при ясной погоде. "Глазами было неплохо видно зеленую часть сияния, но красные столбы удалось наблюдать только в широкоугольный бинокль", - написал он в соцсетях.

Кроме того, полярное сияние увидели в Томской области (в районе поселка Первопашенск, села Каргасок и Зоркальцево) и в Иркутской области, где видеозаписями явления поделился местный видеограф Станислав Толстнев.

Также полярное сияние сегодня ночью видели жители Бирилюсского района Красноярского края. "Впервые мы наблюдали ночью такое свечение неба. Цвет менялся от зеленого к ярко-алому. Сияние можно было видеть в течение 40 минут. Старожилы говорят, что не помнят такого в районе", - сообщила ТАСС местная жительница Татьяна Иванова.

В северной части Омской области тоже смогли полюбоваться северным сиянием. Как сообщила в своем Telegram-канале жительница Саргатского района Милена Пономарева, первые сияния она увидела почти сразу после заката солнца, а к ночи оно стало ярче. "Северное сияние только набирает обороты. Глазом видно не так ярко, а на аппаратуру получаются восхитительные фотографии", - написала Пономарева.