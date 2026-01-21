В Москве ожидаются облачная погода, небольшой снег и до 4 градусов мороза

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от минус 7 до минус 2 градусов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и температура до минус 4 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 4 до минус 2 градусов. В ночь на четверг она может опуститься до минус 11 градусов.

Ветер северный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от минус 7 до минус 2 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 13 градусов.