МАИ предложил создать платформу для доступа вузов к российскому ПО

Нововведение должно решить системную проблему, которая существенно осложняет работу с отечественным программным обеспечением в высших учебных заведениях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Аспирант Московского авиационного института (МАИ) Кирилл Шелков подготовил концепцию единой платформы для доступа университетов к российскому программному обеспечению (ПО). Инициатива призвана решить системную проблему, которая существенно осложняет работу с отечественным ПО в вузах, сообщили ТАСС в пресс-службе МАИ.

"Предлагается создание специальной платформы на базе уже существующего ресурса "Наша лаба" - крупнейшего в России агрегатора научного оборудования и программного обеспечения. По замыслу, это будет онлайн-платформа, где уполномоченный представитель университета через специальный аккаунт сможет изучать каталог отечественного ПО, скачивать и устанавливать продукты для учебных нужд. В перспективе доступ может быть предоставлен и для студентов", - говорится в сообщении.

Внедрение нового пакета для моделирования может занимать несколько месяцев из-за необходимости согласовывать отдельные лицензии, что делает учебные программы менее гибкими.

"Сейчас с каждым разработчиком программного обеспечения для инженерных расчетов, моделирования или проектирования представители вуза вынуждены выстраивать персональные схемы работы. У каждого вендора свои условия предоставления ПО для организации учебного процесса, что осложняет внедрение и продвижение отечественных продуктов, несмотря на желание преподавателей работать с ними. О сложностях работы с вузами также упоминают и сами разработчики ПО", - заявил Шелков.

Выгода от такой системы, по замыслу Шелкова, трехсторонняя. Для вузов это упрощение администрирования и ускорение процесса внедрения современных цифровых инструментов. Для разработчиков - снижение барьеров при выходе на образовательный рынок и расширение базы пользователей. Ключевым итогом станет польза для промышленности: работодатель получит уверенность в том, что сможет найти специалиста, уже умеющего работать с внедренным на производстве ПО.

"Каждый преподаватель будет иметь свободный и быстрый доступ к отечественным решениям и их обновлениям, что позволит гибко модернизировать образовательные программы в соответствии с потребностями промышленности", - добавил представитель МАИ.