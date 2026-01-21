Минобрнауки напомнит вузам о запрете сессий в праздники

Эта норма закреплена в Порядке организации и осуществления образовательной деятельности

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минобрнауки перед следующими праздниками направит вузам письма о запрете проведения зачетов и экзаменов в эти дни. Об этом говорится в ответе замминистра Дмитрия Афанасьева на запрос депутатов Госдумы от фракции "Новые люди".

В конце декабря депутаты Госдумы направили письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением установить запрет на проведение сессий в вузах во время новогодних каникул.

В министерстве ответили, что такая норма уже закреплена в Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования. Один из пунктов этих правил гласит, что проведение промежуточной аттестации и другая образовательная деятельность в нерабочие праздничные дни не проводится. "Минобрнауки России отмечает, что в преддверии нерабочих праздничных дней в университеты будет направлено письмо о необходимости неукоснительного соблюдения норм законодательства РФ в сфере высшего образования в части запрета на осуществление образовательной деятельности в нерабочие праздничные дни", - указано в ответе Афанасьева от 14 января.

Он добавил, что "в случаях нарушения университетами норм законодательства Российской Федерации в сфере высшего образования необходимо обращаться в Рособрнадзор".