Число обратившихся в центры занятости ДНР за год снизилось на 54%

Помощь в поиске работы в 2025 году понадобилась более 5 тыс. граждан, сообщили в министерстве труда и соцзащиты республики

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. В центры занятости ДНР за помощью в поиске работы в 2025 году обратились более 5 тыс. граждан, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства труда и социальной защиты республики.

"Зарегистрированный рынок труда ДНР в 2025 году характеризовался снижением числа обращений граждан в центры занятости населения за содействием в поиске работы. С начала 2025 года в центрах занятости ДНР на регистрационном учете состояло 5 432 гражданина, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, из них <...> с заявлением обратились 5 128 человек, что на 54% меньше, чем в 2024 году", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при содействии центров занятости в прошлом году трудоустроены почти 4 тыс. соискателей или более 73% от общего их числа. В 2024 году этот показатель превысил 79%.