На Колыме объявили экстренное предупреждение

В регионе ожидаются ветер до 23 м/с и снег

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Сильный ветер до 23 м/с и снег ожидаются 22 января на территории Магаданской области. Объявлено экстренное предупреждение из-за возможного повреждения линий электропередачи, связи и нарушения в работе транспорта, сообщили в пресс-службе областного пожарно-спасательного центра.

"Сутки 22 января - местами в Ольском, на побережье Омсукчанского и Северо-Эвенского муниципальных округов ожидается ветер северо-восточный 18-23 м/с с метелью. Сутки 22 января - на юге Хасынского муниципального округа ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с с метелью. Ночью 22 января - местами на востоке Ольского муниципального округа ожидается сильный снег. Сутки 22 января - местами в Среднеканском, в континентальной части Северо-Эвенского и Омсукчанского муниципальных округов ожидается сильный снег", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что существует вероятность повреждения линий электропередачи и линий связи, нарушения в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб.