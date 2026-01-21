В Якутске школьнику выплатили 100 тыс. рублей компенсации после аварии в гимназии

На 2026 год запланирован ремонт системы отопления, из-за износа которой и пострадал ребенок

ЯКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Компенсация в размере 100 тыс. рублей возмещена образовательной организацией Якутска школьнику, который в декабре пострадал из-за прорыва трубы в гимназии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Утром 16 декабря 2025 года в здании Якутской городской национальной гимназии в результате прорыва трубы системы отопления в гардеробной пострадал ученик 11-го класса. Он получил ожоги и был госпитализирован. Прокуратура тогда организовала проверку.

"Причиной произошедшей аварии явился физический износ отопительных приборов, выразившийся в том числе в коррозии, многочисленных механических повреждениях (сколах) на деталях отопительных приборов, отклонении трубопроводов по вертикали и горизонтали и др., - говорится в сообщении. - Образовательной организацией в добровольном порядке возмещена несовершеннолетнему компенсация морального и материального вреда в сумме 100 тыс. рублей. На 2026 год запланирован ремонт системы отопления школы".

Прокуратура внесла директору школы представление, в отношении него возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Оно находится на рассмотрении.