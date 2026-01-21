Посольство РФ в Чили передало помощь для пострадавших от лесных пожаров

В частности, были переданы продукты питания и лекарства

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 января. /ТАСС/. Российское посольство в Чили передало продукты питания и лекарства в помощь пострадавшим от лесных пожаров на юге южноамериканской страны. Об этом диппредставительство сообщило в своем Telegram-канале.

"Наша дипмиссия из чувства солидарности в это трудное время передала продукты питания и лекарственные средства из России для пострадавших в регионах Био-Био и Ньюбле", - говорится в сообщении. В посольстве отметили, что Россия "всегда открыта к оказанию помощи".

Сильные пожары на юге Чили начались 17 января. Площадь, пройденная огнем, превысила 37 тыс. га. Сильнее всего пострадали регионы Био-Био и Ньюбле, в них было объявлено чрезвычайное положение. Известно о 20 погибших.