В РФ предложили вновь назвать в честь Ленина объекты, носившие его имя ранее

Следует "пересмотреть неправильные решения, принятые в период перестройки", считает сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложил переименовать обратно все географические, культурные и исторические объекты, которые до перестройки носили имя Ленина. Об этом он сообщил ТАСС.

"На мой взгляд, необходимо пересмотреть неправильные решения, принятые в период перестройки. Одно из них - борьба с историей СССР и переименование ключевых географических, исторических, культурных и стратегических объектов страны, носивших имя Владимира Ильича. В каждом городе России найдется не один десяток подобных объектов", - считает Гибатдинов.

В качестве одного из примеров Гибатдинов выделил переименование в 1992 году Библиотеки имени Ленина, которая называется Российской государственной библиотекой. Он отметил, что "в народном сознании историческое название сохранилось" и многие до сих пор называют эту библиотеку "Ленинской".

"21 января мы вспоминаем человека, который изменил историю и дал всем людям труда шанс на лучшее будущее: на бесплатное жилье, медицину и образование, социальную защиту и стабильность", - подчеркнул Гибатдинов. По его мнению, Ленин - великий лидер, чье имя в перестройку было "сначала несправедливо оболгано, а затем сделано все, чтобы о нем забыли".

Владимир Ленин умер в возрасте 53 лет 21 января 1924 года.