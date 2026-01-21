ДВФУ повысил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2026 году

Показатели выросли в среднем на три балла

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в Дальневосточный федеральный университет на 2026-2027 учебный год выросли в среднем на три балла. Изменения также коснулись сроков поступления, правил вступительных испытаний, зачисления на программы по целевому договору, а также правил поступления после СПО, сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

В 2025 году порог для поступления в ДВФУ составлял: физика - 39, история - 36, информатика - 44, иностранный язык - 30, биология и химия - по 39 баллов. В 2026 году минимальные баллы выросли: история, иностранный язык, биология и химия - 40, информатика - 46, физика - 41.

Баллы для поступления по русскому языку, математике, литературе и географии остались прежними - 40, по обществознанию - 45.

С 2026 года основным экзаменом, который нужно сдать на ЕГЭ для поступления в ДВФУ на направления по нанотехнологиям, инжинирингу электростанций и интеллектуальным технологиям приборостроения, стала физика вместо профильной математики.

Сроки подачи документов

Старт приема документов для поступления в ДВФУ намечен на 20 июня. Позже, 10 июля, завершится прием документов для абитуриентов, поступающих со сдачей внутренних вступительных испытаний. 25 июля (до 17:00) завершится прием заявлений на бюджетные места бакалавриата и специалитета. 1 августа завершится прием согласий на зачисление от абитуриентов, поступающих по особой квоте, квоте целевого приема и без вступительных испытаний.

Уже 3 августа будет издание приказов о зачислении на "приоритетном" этапе. 5 августа подойдет к концу прием согласий на зачисление от абитуриентов, поступающих по общему конкурсу. А 7 августа будут изданы приказы о зачислении по общему конкурсу. В дни издания приказов, то есть в "дни тишины", абитуриенты не смогут отозвать заявления или согласия на зачисление.

Вступительные испытания для поступающих на базе СПО

"Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование (СПО), смогут сдавать внутренние вступительные испытания только в том случае, если профиль их СПО соответствует выбранному направлению в ДВФУ. Соответствие определено приемной комиссией вуза", - говорится в сообщении.

Остальные абитуриенты с СПО поступают по результатам ЕГЭ.

Целевое обучение

Целевая квота устанавливается Правительством РФ. ДВФУ опубликует информацию о ней на своем официальном сайте до 15 апреля 2026 года. Если на целевое направление поступит меньше студентов, чем определено квотой, то оставшиеся места перераспределят на основные бюджетные места до начала приема - в период с 15 по 19 июня.