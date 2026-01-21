F6: мошенники просят школьников передать им аккаунты в сервисах объявлений

Чужие аккаунты нужны злоумышленникам для размещения фейковых объявлений

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мошенники с декабря 2025 года применяют схему с просьбой об "аренде" аккаунтов в сервисах бесплатных объявлений, сообщили ТАСС в компании F6. Схема нацелена на школьников и студентов, которых завлекают через TikTok.

Аккаунты пользователей нужны мошенникам для размещения своих фейковых объявлений. В F6 поясняют, что после введения рамок на число сим-карт на человека в России, у злоумышленников возникли сложности с самостоятельной регистрацией аккаунтов для этих целей.

В TikTok учащимся через видеоролики предлагают за 7-18 тыс. рублей несколькими выплатами передать свой аккаунт якобы крупному рекламному агентству, которое помогает "большому бизнесу в продаже товаров". Аккаунт, по утверждению мошенников, будет использоваться для продажи вещей вроде электроники и техники.

Условия мошенников - пользователи старше 14 лет, более 90 дней со дня регистрации их аккаунта, подтвержденная личность его владельца, а еще запрет пользоваться аккаунтом после сдачи в аренду без указаний.

Жертву ведут в Telegram-бот (одним таким уже воспользовались около 11 тыс. человек), созвучный по названию с сервисами объявлений, где нужно ввести логин и пароль от аккаунта. Также нужно связаться с неким оператором, который должен показать предлагаемое к размещению объявление, а еще - с другим оператором для получения предоплаты.

Большую часть средств можно получить только оформив "зарплатную карту" в банках, где еще нет счетов, и которые имеют реферальные программы - так мошенники также получают доход за привлечение новых клиентов. Но и без этого пользователей обманывают сразу дважды: те не получают обещанных выплат, и нарушают условия сервисов, передавая свои аккаунты, предупредила аналитик департамента Digital Risk Protection в F6 Анастасия Князева.