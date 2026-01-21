В Архангельске объявили конкурс вопросов для Арктического диктанта

АРХАНГЕЛЬСК, 21 января. /ТАСС/. Конкурс вопросов для Арктического диктанта, который будет проходить 27-28 февраля, объявил национальный парк "Русская Арктика", он является организатором диктанта. Приветствуются вопросы, ответить на которые можно, проявив смекалку, сообщил ТАСС директор парка Александр Кирилов.

"Конечно, мы ждем интересные, неожиданные вопросы на сообразительность, где можно применить не только книжные знания, но и смекалку", - сказал Кирилов.

Вопросы будут принимать до 9 февраля.

В 2025 году на конкурс прислали, например, вопрос: "В книге "Сказ о Беломорье" Ксения Петровна Гемп рассказывает: "Участок акватории между Карельским берегом и островом Великим мило называют Бабье море - немногие ветры "хватают" его, "там жонки да ребята и рыбачат", ловят мелкую треску". К какому заливу относится Бабье море?". В диктант вошел также вопрос: в своем произведении "В лесах" писатель П. И. Мельников-Печорский употребил фразу "Зори и столбы дышат…". О чем говорил писатель?

В этом году диктант впервые будет проходить в течение двух дней: не только 28 февраля, в День Арктики, как обычно, но и накануне, 27 февраля, в День белого медведя. Участники диктанта ответят на 30 вопросов, касающихся истории открытия и исследования полярных территорий, животного и растительного мира, природных явлений, особенностей арктических топонимов, имен и судеб русских и зарубежных исследователей, а также художественного освоения Арктики. За три года Арктический диктант написали почти 14 тыс. человек на примерно 200 площадках в разных регионах и даже других странах.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Территория нацпарка является одной из самых труднодоступных не только в России, но и в мире.