В ДНР за год в ходе борьбы с теневой занятостью легализовали 539 работников

Всего создано 20 рабочих групп по противодействию нелегальной занятости в городских и муниципальных округах

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Свои трудовые отношения в ДНР в 2025 году легализовали 539 работников, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства труда и социальной защиты республики.

"Рабочие группы в случае получения информации о предполагаемой нелегальной занятости у конкретного работодателя приглашают его для предоставления разъяснений, проведения беседы о недопустимости неоформленных трудовых отношений, выплаты заработной платы работникам "в конвертах", подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. В 2025 году было более 50 таких заседаний, на которых проведены профилактические беседы с более чем 120 налогоплательщиками. По итогу таких бесед были легализованы 539 физических лиц", - сказано в сообщении.

Отмечается, что рабочие группы работают в рамках межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионе. Всего создано 20 рабочих групп в городских и муниципальных округах.